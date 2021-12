Benarkah Omicron Lebih Berbahaya dari Varian Delta? Ini Kata WHO dan Pendapat Para Ahli

Berikut ini pendapat WHO dan para ahli mengenai virus Omicron yang menjadi variant of concern (VOC).

TRIBUNNEWS.COM - Varian baru virus Corona dengan nomor B.1.1.529 yang diberi nama Omicron telah memicu kekhawatiran global.

Mengutip dari DW, varian omicron ini terdeteksi pertama kali pada 11 November 2021 di Botswana, Afrika selatan.

Varian omicron disebut sebagai salah satu varian yang sangat cepat menularkan virus.

Varian Omicron Mendapatkan perhatian dari WHO

Dikutip dari laman resmi World Health Organization (WHO) pada Jumat (26/11/2021), WHO menyatakan varian B.1.1.529 atau Omicron pertama kali dilaporkan ke WHO dari Afrika Selatan pada 24 November 2021.

Pada tanggal 26 November 2021 WHO menetapkan varian B.1.1.529 sebagai varian yang menjadi perhatian atau variant of concern (VOC), dikutip dari laman resmi WHO yang dipublikasikan pada Minggu (28/11/2021).

VOC diartikan sebagai varian virus Corona yang menyebabkan peningkatan penularan serta kematian dan bahkan dapat mempengaruhi efektivitas vaksin.

Sebelum Omicron, WHO telah menetapkan varian Alpha, Beta, Gamma, dan Delta juga sebagai VOC.

Varian Omicron memiliki sejumlah besar mutasi

Berdasarkan pernyataan WHO, Varian omicron memiliki sejumlah besar mutasi dan beberapa di antaranya mengkhawatirkan.