Ucapan Selamat Hari Natal 2021, Cocok untuk Dibagikan di Media Sosial

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kumpulan ucapan selamat Hari Raya Natal 2021 yang cocok untuk dibagikan di media sosial.

Tahun ini, perayaan Hari Raya Natal jatuh pada hari Sabtu, 25 Desember 2021.

Perayaan Natal sangat khas dengan hiasan pohon Natal, ucapan selamat Natal, kelap kelip lampu, sinterklas, hingga lagu-lagu rohani.

Untuk ikut serta merayakan Natal, alangkah baiknya kita saling mengucapkan selamat Hari Raya Natal kepada keluarga, saudara, atau teman.

Berikut Tribunnews.com rangkum kumpulan ucapan selamat Natal, dikutip dari Americangreetings, Tinyprints, dan Shutterfly:

1. Wishing you a Christmas that’s merry and bright!

Semoga Anda merayakan Natal yang ceria dan cerah!

2. Have yourself a merry little Christmas…and an amazingly awesome new year!

Selamat merayakan Natal… dan tahun baru yang luar biasa mengagumkan!

3. Hope your Christmas is totally wonderful in every way.