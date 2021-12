50 Ucapan Selamat Hari Ibu dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, Cocok Dibagikan ke WA, FB, dan IG

TRIBUNNEWS.COM - Hari Ibu diperingati setiap tanggal 22 Desember.

Pada tahun ini, peringatan Hari Ibu jatuh pada Rabu (22/12/2021).

Hari Ibu bisa dirayakan dengan menyampaikan ucapan secara langsung kepada ibu atau melalui pesan singkat.

Selain itu, juga bisa dengan mengunggah status di WhatsApp, Facebook, dan Instagram.

Berikut kumpulan ucapan Hari Ibu yang Tribunnews.com rangkum dari laman wishesquotes.com, shutterfly.com, dan Homemade Gifts Made Easy:

1. Anda adalah hadiah terbesar dari ibu surgawi, dipenuhi dengan cinta dan perhatian untuk semua anak Anda dan seluruh keluarga.

(You are the greatest gift from heavenly mothers, filled with love and care for all your children and the whole family)

2. Senyumanmu bersinar setiap hari seperti sinar pagi yang menyinari perbukitan dan tanpa keraguan bahwa ini memberi kita keberanian untuk menghadapi hari baru dengan sukacita.

(Your smile shines every day like morning light illuminating the hills and without a doubt that gives us the courage to face the new day with words)

3. Saatnya saya mengetahui bahwa betapa beruntung dan istimewanya saya diberkati dengan seorang ibu yang peduli dan penuh kasih seperti Anda. Selamat Hari Ibu, Bu.