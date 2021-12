25 Kumpulan Kata Mutiara untuk Peringati Hari Ibu dalam Bahasa Inggris dan Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kumpulan kata mutiara untuk memperingati Hari Ibu dalam bahasa Inggris dan Indonesia.

Hari Ibu diperingati setiap tanggal 22 Desember.

Pada saat ini, masyarakat akan memberikan perhatian lebih kepada ibu yang telah berjasa dalam hidup.

Salah satu yang bisa dilakukan adalah berbagi kata mutiara kepada ibu.

Berikut kumpulan kata mutiara untuk peringati Hari Ibu dalam bahasa Inggris dan Indonesia, dikutip dari countryliving.com:

1. "Mother is the name for God in the lips and hearts of little children."

"Ibu adalah nama Tuhan di bibir dan hati anak-anak kecil."

- William Makepeace Thackeray

2. "I've got her spirit/She's always got my back/When I look at her/I think, I want to be just like that."

"Aku punya semangatnya/Dia selalu mendukungku/Saat aku menatapnya/Saya pikir, saya ingin menjadi seperti itu."