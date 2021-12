35 Kumpulan Quotes Hari Ibu yang Bisa Dibagikan di WA, Instagram, Twitter, dan Facebook

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kumpulan quotes Hari Ibu yang bisa dibagikan di WA, Instagram, Twitter, dan Facebook.

Hari Ibu diperingati setiap tanggal 22 Desember.

Pada saat ini, masyarakat akan memberikan perhatian lebih kepada ibu yang telah berjasa dalam hidup.

Salah satu yang bisa dilakukan adalah memberikan quotes dan menyebarkannya di media sosial.

Berikut kumpulan quotes Hari Ibu yang bisa dibagikan di WA, Instagram, Twitter, dan Facebook, dikutip dari goodhousekeeping.com:

1. "All that I am, or ever hope to be, I owe to my angel mother."

"Semua yang saya miliki, atau yang pernah saya harapkan, saya berutang kepada ibu sekaligus malaikat bagi saya."

- Abraham Lincoln

2. "Mother is the heartbeat in the home; and without her, there seems to be no heart throb."

"Ibu adalah detak jantung di rumah; dan tanpa dia, sepertinya tidak ada detak jantung."