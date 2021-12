10 QUOTES NATAL 2021 dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, Cocok Dibagikan ke FB, IG, TikTok, Twitter

TRIBUNNEWS.COM - Perayaan Natal tinggal menghitung hari.

Hari Raya Natal tahun ini jatuh pada Sabtu (25/12/2021) mendatang.

Bagi kamu yang merayakan, jangan lupa untuk membagikan kebahagiaan di media sosial.

Lalu, jangan lupa untuk menyertakan quotes Natal.

Berikut Tribunnews rangkum quotes Natal dikutip dari Serenata Flowers dan Good House Keeping dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

Christmas Quotes atau Quote Natal

1. Hal yang menyenangkan tentang Natal adalah hal itu wajib, seperti badai, dan kita semua menjalaninya bersama. - Garrison Keillor

A lovely thing about Christmas is that it's compulsory, like a thunderstorm, and we all go through it together. - Garrison Keillor

2. Natal bukan hanya satu hari. Itu adalah kerangka berpikir. - Valentine Davies

Christmas isn’t just a day. It’s a frame of mind. - Valentine Davies