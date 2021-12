Aturan Perayaan Tahun Baru 2022: Seluruh Alun-Alun Ditutup 31 Desember 2021-1 Januari 2022

TRIBUNNEWS.COM - Simak aturan perayaan Tahun Baru 2022 berdasarkan Inmendagri No.66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah mengeluarkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 pada saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Kebijakan mengenai aturan selama periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru) ini berlaku mulai 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022.

Baca juga: 40 Twibbon Tahun Baru 2022 Lengkap dengan Ucapan Selamat Tahun Baru 2022

Baca juga: Kutipan Resolusi Ucapan Tahun Baru 2022 dalam Bahasa Inggris Lengkap Beserta Artinya

Kebijakan Inmendagri No.66 Tahun 2021 yang dikeluarkan pada 9 Desember 2021 ini bertujuan untuk mencegah penyebaran virus corona pada saat momen Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru).

Satu di antara poin utama dalam aturan pengetatan selama Nataru berlaku untuk perayaan tahun baru 2022 dan tempat perbelanjaan/mall.

Larangan perayaan tahun baru 2022

Dikutip dari Inmendagri No.66 Tahun 2021, pemerintah akan melarang adanya acara Old and New Year baik di tempat terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

"Melarang adanya pawai dan arak-arakan tahun baru serta pelarangan acara Old and New Year baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan," bunyi Inmendagri No.66 Tahun 2021 bagian ketiga huruf b.

Selain itu, poin utama yang tidak kalah penting ialah meminta kepala daerah untuk menutup seluruh alun-alun pada momen pergantian tahun.

"Menutup semua alun-alun pada tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 1 Januari 2022," bunyi Inmendagri No.66 Tahun 2021 bagian kesatu huruf h.