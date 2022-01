Saksi Ungkap Tema Agenda Baiat ISIS di Makassar Berubah Agar Tak Diketahui Aparat Keamanan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan saksi berinisial AM dalam sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana terorisme atas terdakwa Munarman di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (23/1/2022).

AM dihadirkan untuk didengarkan keterangannya terkait agenda baiat berkedok seminar yang digelar di Markas FPI di Makassar pada 24-25 Januari 2015 silam.

AM merupakan eks anggota Laskar FPI Makassar yang turut hadir dalam agenda baiat ke Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS) pimpinan Abu Bakr al-Baghdadi tersebut.

Dalam kesaksiannya, AM menjelaskan kalau agenda baiat yang turut dihadiri Munarman sebagai pemateri itu sempat berubah tema dari kesepakatan rapat yang dilakukan sebelumnya.

Hal itu bermula saat jaksa menanyakan perihal ada atau tidaknya perubahan tema acara oleh para panitia atau pengurus.

"Coba saudara jelaskan apakah judul tema itu sudah dari awak rapat pertama atau sebelum rapat pertama itu judulnya tidak berubah, sampe kemudian dipergunakan di tanggal 24 dan 25?," tanya jaksa dalam persidangan.

"Jadi memang sejak rapat pertama itu sudah ditentukan temanya yang mulia dan tidak berubah sampe hari acara tersebut yang mulia," jawab AM.

Mendengar jawaban tersebut, jaksa menegaskan kepada AM perihal adanya instruksi dari (alm) Ustaz Basri --tokoh ISIS di Indonesia-- soal perubahan nama tema.

Kata AM, Ustaz Basri yang juga menjadi pemateri dalam agenda tersebut memberikan saran untuk mengganti tema dari agenda baiat itu.

Di mana AM menjelaskan, agenda yang sebelumnya memiliki tema Deklarasi untuk mendukung ISIS, menjadi Seminar dan juga Tabligh Akbar.