Anies Baswedan dan Ridwan Kamil Kompak Dukung Penuh Penyelenggaraan KTT Y20

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Youth Diplomacy menggelar gala dinner sebagai salah satu persiapan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Youth 20 atau KTT Y20 di Indonesia pada bulan Juli 2022 mendatang.

"Kami bersyukur dan berterima kasih pemerintah Indonesia telah mempercayakan IYD untuk melaksanakan Y20."

"Dan Kami juga berterima kasih kepada Pak Ridwan Kamil dan Pak Anies Baswedan yang juga sudah bersedia menjadi tuan rumah dari acara puncak Y20 di Jakarta dan Bandung," ujar Ketua IYD sekaligus Co-Chair Y20 Indonesia 2022, Michael Victor Sianipar, Sabtu (29/1/2022) malam.

Michael mengatakan, pihaknya memiliki visi untuk mencetak generasi muda agar menjadi pemimpin di masa mendatang.

Dia berharap Indonesia juga bisa semaksimal mungkin memberikan dampak positif bagi dunia lewat Y20 yang diselenggarakan di Indonesia.

Dalam pidatonya, Anies Baswedan menyampaikan komitmennya untuk memberi segala dukungan untuk menyukseskan penyelenggaraan KTT Y20 yang akan diselenggarakan di Jakarta dan Bandung.

"Ketika kita audiensi pertama tentang program ini (Y20), Insyaallah we will give everything possible support kepada kegiatan ini," kata Anies.

Anies menyampaikan bahwa pentingnya kesadaran semua pihak sebagai warga Indonesia dan dunia. Khusus dunia, dia menilai Indonesia harus hadir dalam arena global.

"Kesadaran kita sebagai warga dunia ini penting sekali untuk ada. Sering kali kita berhenti sampai warga Indonesia. Indonesia harus hadir dalam arena global," ujar Anies.

