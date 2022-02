Kasus Covid-19 Naik, Kementerian Kesehatan Jelaskan Penyebab dan Antisipasinya

TRIBUNNEWS.COM - Kenaikan kasus konfirmasi harian Covid-19 terus terjadi dalam satu minggu terakhir.

Pada laporan Senin (31/1/2022) angka kasus harian mencapai 10.185.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga terus menggenjot upaya testing dan tracing sebagai bentuk usaha deteksi dini.

Seiring dengan terus terjadinya kenaikan kasus dalam satu minggu terakhir, juru bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi, menyampaikan bahwa memang benar terjadi kenaikan positivity rate dalam seminggu terakhir.

"Positivity rate mingguan kita ada kenaikan sebesar 3,65%. Hal ini selain seiring dengan kenaikan kasus konfirmasi, tapi juga sejalan dengan ditingkatkannya angka testing dan tracing," ujar dr. Nadia, dikutip dari laman Kemkes.

Kenaikan positivity rate ini menunjukan kemampuan deteksi Indonesia dalam hal testing dan tracing.

Per tanggal 30 Januari 2022, jumlah orang yang di tes adalah 5,75 per 1000 penduduk per minggu.

Angka ini jauh di atas angka anjuran WHO, yakni 1 per 1000 penduduk per minggu.

“Peningkatan kuota testing dan tracing ini merupakan bentuk dari upaya deteksi dini dalam mencegah perluasan penularan, serta mencegah munculnya klaster sebaran yang baru." ujarnya.

Nadia menambahkan, hal tersebut merupakan usaha untuk mendeteksi lebih awal gejala Covid-19 yang diderita oleh tiap-tiap individu.