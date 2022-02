20 Ucapan Hari Valentine Penuh Makna untuk Teman dan Sahabat, Cocok Jadi Caption di Media Sosial

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kumpulan 20 ucapan selamat hari Valentine penuh makna untuk teman dan sahabat dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

Selain dengan pasangan, Hari Valentine juga bisa dirayakan bersama dengan teman dan sahabat.

Hari Kasih Sayang atau Hari Valentine jatuh setiap tanggal 14 Februari 2022.

Ada berbagai cara untuk merayakan Valentine, bersama pasangan, teman, maupun keluarga.

Satu di antaranya dengan mengirimkan ucapan selamat hari kasih sayang kepada mereka melalui media sosial.

Inilah 20 ucapan selamat Hari Valentine dikutip Tribunnews.com dari parade.com:

1. “A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out.” – Walter Winchell

“Teman sejati adalah dia yang masuk ketika seluruh dunia keluar.” – Walter Winchell

2. “Lots of people want to ride with you in the limo, but what you want is someone who will take the bus with you when the limo breaks down.”— Oprah Winfrey

“Banyak orang ingin menemani Anda naik limusin, tetapi yang Anda inginkan adalah seseorang yang akan menemani Anda naik bus saat limusin rusak.”— Oprah Winfrey