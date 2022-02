25 Ucapan Selamat Hari Valentine, Cocok Dikirim ke Pacar dan Update Status di Medsos

TRIBUNNEWS.COM - Inilah kumpulan ucapan Selamat Hari Valentine, yang cocok dikirim ke pacar dan di-share di media sosial.

Hari ini, Senin 14 Februari 2022 diperingati sebagai Hari Valentine.

Valentine menjadi hari spesial untuk menunjukkan kasih sayang kepada orang terkasih.

Orang-orang biasanya bertukar hadiah seperti bunga dan coklat pada Hari Valentine.

Ucapan Selamat Hari Valentine juga bisa membuat momen Valentine-mu semakin romantis.

Baca juga: LINK Twibbon Hari Valentine 14 Februari 2022, Dilengkapi Cara Membuat dan Bagikan ke Media Sosial

Baca juga: Kumpulan Quotes Romantis Hari Valentine 14 Februari, Cocok untuk Update Status di Medsos

Berikut ini kumpulan ucapan Selamat Hari Valentine, dirangkum Tribunnews.com dari goodhousekeeping.com dan countryliving.com:

1. Happy Valentine’s Day! My favorite place in the world is right next to you.

Selamat Hari Valentine! Tempat favorit saya di dunia adalah tepat di sebelahmu.

2. You may hold my hand for awhile, but you hold my heart forever.

Kamu mungkin memegang tanganku untuk sementara, tetapi kamu memegang hatiku selamanya.