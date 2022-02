12 Jaksa Berpengalaman Dikerahkan untuk Tangani Bahar Bin Smith di Persidangan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Bahar bin Smith bakal segera menjalani sidang perkara dugaan penyebaran berita bohong saat mengisi ceramah di Magraasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Untuk itu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat bakal menugaskan Jaksa senior berpengalaman untuk mengadili Bahar.

Kasipenkum Kejati Jabar, Dodi Gazali Emil mengatakan nantinya bakal ada sekitar 12 jaksa gabungan dari Kejati Jabar dan Kejari Kabupaten Bandung.

"Jaksa senior dan berpengalaman dengan perkara ITE juga yang pernah menyenangkan kasus HBS (habib Bahar Smith). Jumlahnya 12 orang. Gabungan dari Kejati Jabar dan Jaksa di Kabupaten Bandung karena TKP-nya di sana," ujar Dodi saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (18/2/2022).

Dari 12 jaksa yang bakal mengadili Bahar, salah satunya merupakan Suharja, jaksa yang sudah dua kali menangani perkara Bahar.

Bahar ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa kasus penyebaran berita bohong dalam ceramahnya di daerah Margaasih, Kabupaten Bandung.

Kasus itu kemudian dilimpahkan ke kejaksaan dan dinyatakan lengkap atau P21.

Dalam perkara ini, Bahar diduga melakukan tindak pidana melanggar Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat 2 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) angka 1E KUHPidana.

Berkas lengkap