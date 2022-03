KLHK: Indonesia Usung Tiga Isu Prioritas dalam EDM-CSW Presidensi G20

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia bakal mengusung tiga isu prioritas dalam pertemuan Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group (EDM-CSW) pada presidensi G20.

Pertemuan akan diselenggarakan dalam tiga sesi tingkat Deputi atau Direktur Jenderal Anggota G20 secara berturut-turut di Yogyakarta pada 21–24 Maret 2022; Jakarta pada 19–21 Juni 2022; dan di Bali pada 29–30 Agustus 2022.

Adapun tiga isu prioritas tersebut di antaranya:

Pertama, mendukung pemulihan yang berkelanjutan (supporting a more sustainable recovery).

Kedua, peningkatan aksi berbasis daratan dan lautan untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan tujuan pengendalian perubahan iklim (enhancing land- and sea-based actions to support environment protection and climate objectives).

Ketiga, peningkatan mobilisasi sumber daya untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan tujuan pengendalian perubahan iklim (enhancing resource mobilization to support environment protection and climate objectives).

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengatakan tiga isu prioritas dan misi-misi utama EDM-CSWG akan dibahas dan dirumuskan menjadi komitmen kolektif G20 melalui adopsi suatu komunike menteri-menteri Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim G20 sebagai dokumen utama hasil pertemuan.

"Komunike ini direncanakan akan diadopsi pada Pertemuan Tingkat Menteri Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim G20 yang akan diselenggarakan pada 31 Agustus 2022 di Bali, Indonesia," kata Siti Nurbaya dalam keterangan pers Kick Off Meeting EDM-CSWG pada Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (1/3/2022).

Rangkaian pertemuan EDM-CSWG kata Siti Nurbaya, tidak hanya akan dihadiri oleh anggota G20.

Pemerintah Indonesia juga turut mengundang Spanyol sebagai negara udangan permanen, Belanda, Singapura, Fiji, Belize, Senegal, Rwanda, dan Uni Emirat Arab.