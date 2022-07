Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 200: Membuat To Do List

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 200. Siswa diminta membuat to do list.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 200 pada buku When English Ring's Bell.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 halaman 200 ini sebagai pedoman bagi orang tua atau wali murid untuk mengoreksi jawaban siswa.

Pada soal kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 halaman 200, siswa diminta melengkapi jadwal kegiatan dalam kolom yang tersedia.

Siswa dianjurkan mengerjakan soal sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris ini.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 200

soal halaman 200- Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 200 (Tangkap layar pdf buku Bahasa Inggris kelas 8)

- To do in the morning:

1. Sweep the floor twice a day, in the morning before you go to school and in the afternoon.

2. Clean the room and then take a bath.

3. Having breakfast with family and dont forget bring a lunch box.



- To do in the afternoon:

1. Doing homework