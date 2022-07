TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 halaman 78 Task 1: The structure of the descriptive text.

Kunci jawaban ini berupa mengidentifikasi sturktur teks deskripsi berjudul 'Visiting Niagara Falls'

Jawaban tersebut kemudian ditulis ke kolom kosong.

Kunci jawaban merupakan pedoman bagi orang tua atau wali murid ketika proses kagiatan belajar siswa berlangsung di rumah.

Dengan mengerjakan secara mandiri terlebih dahulu, siswa dapat memahami bagaimana mengidentifikasi struktur deskripsi.

Berikut ini kunci jawaban bahasa Inggris kelas 10 halaman 78 Task 1

Kunci jawaban halaman 78

Soal Bahasa Inggris kelas 10 halaman 78 - kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 halaman 78 Task 1: 'Visiting Niagara Falls'. (Tangkap layar pdf buku Bahasa Inggris kelas 10)

Writing

Task 1: Work in pair. Complete the following chart to understand the structure of the descriptive text in the Reading Comprehension.

Part of Text : Introductory Paragraph