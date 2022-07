Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 Halaman 132: Diskusi Mengenai Teks Pidato Soekarno

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 Halaman 132.

Kunci jawaban berdasarkan pertanyaan mengenai teks pidato Soekarno.

Siswa dapat mencari kunci jawaban setiap soal pada teks tersebut.

Kunci jawaban ini sebagai pedoman orang tua atau wali murid dalam mengoreksi perkerjaan siswa.

Siswa dianjurkan mengerjakan lebih dahulu sebelum melihat kunci jawaban bahasa Inggris kelas 11 halaman 132.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 11 Halaman 132

Read the questions carefully. Note down your opinions and reactions to the questions. During the discussion with your teacher and classmates, offer your personal reaction and understanding of the text.

Soal bahasa Inggis kelas 11 halaman 132 - Kunci jawaban bahasa Inggris kelas 11 halaman 132 (Tangkap layar pdf buku Bahasa Inggris kelas 11)

1. Do you think politics has changed much since the time of President Sukarno ?

- Yes, I think so.

2. Why did president sukarno want everyone to be united ?