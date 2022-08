Acara Peringatan Virtual Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia 2022 Serta Link Untuk Bergabung

TRIBUNNEWS.COM - Acara peringatan virtual Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) 2022 diadakan hari ini Selasa (9/8/2022), klik link di bawah artikel untuk gabung.

Peringatan virtual Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia 2022 mengangkat tema "Peranan Perempuan Adat dalam Pelestarian dan Transmisi Pengetahuan Tradisonal."

Acara peringatan virtual HIMAS 2022 akan diadakan pukul 20.00 WIB dengan mengundang semua pihak masyarakat untuk bergabung dalam perayaan momen tersebut.

Dikutip dari un.org, 9 Agustus dipilih untuk peringatan HIMAS 2022 karena bertepatan dengan pengukuhan Working Group on Indigenous Populations (Kelompok kerja masyarakat adat) pada tahun 1982.

Hal itu berdasarkan pengesahan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 23 Desember 1994, yang terdapat dalam resolusi 49/214.

Acara peringatan virtual akan mencakup segmen dialog interaktif dengan pembicara yang diundang.

Dialog akan dipandu oleh Rosemary Lane sebagai moderator.

Rosemary Lane adalah seorang Acting Chief of the Indigenous Peoples Development Branch – Secretariat of the Permanent Forum on Indigenous Issues (Penjabat Kepala Cabang Pengembangan Masyarakat Adat – Sekretariat Forum Permanen untuk Isu Adat).

Acara ini juga turut mengundang beberapa pembicara di antaranya:

1. Archana Soreng dari Suku Kharia, India.