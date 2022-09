Harga BBM Resmi Naik, Partai Buruh dan Elemen Serikat Pekerja akan Demo 6 September

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.OM, JAKARTA - Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), Sabtu (3/9/2022).

"Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Solar bersubsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif saat jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Sedangkan untuk BBM jenis Pertamax naik dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.

Menanggapi hal ini, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan sikap.

Pihaknya akan menggelar aksi demo pada 6 September mendatang.

“Sikap KSPI dan Partai Buruh tetap menolak kenaikan harga BBM. Kami akan tetap aksi 6 September,” ujar Iqbal ketika dihubungi, Sabtu (3/9/2022).

Baca juga: Harga BBM Mulai Naik Hari Ini, Jokowi: Ini Adalah Pilihan Terakhir Pemerintah

Beberapa waktu lalu Iqbal sudah mewanti-wanti Partai Buruh dan sejumlah elemen serikat pekerja akan demo jika harga BBM dinaikkan oleh pemerintah.

Menurutnya kenaikan harga ini bakal sangat memberatkan kalangan pekerja.

Apalagi upah pekerja tidak naik signifikan.