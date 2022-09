SAS Institute Minta Pemerintah Kaji Ulang Dampak Kenaikan Harga BBM untuk Masyarakat Kecil

Kiai Said Aqil Siraj dalam Acara Diskusi Kebangsaan sekaligus serah terima jabatan Direktur Ekskutif SAS (Said Aqil Siraj) Institute kepada Dr. Sadullah Affandy yang sebelumnya dijabat Imdadun Rahmat di sekretariat SAS Institute Gedung Wisma Nugra Santana Jl. Sudirman, Kamis (1/9/2022).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif SAS Institute Sa'dullah Affandy merespons kebijakan Presiden Joko Widodo yang menaikkan harga BBM jenis Pertalite, solar dan Pertamax hari Sabtu (3/9/2022).

Harga pertalite dari semula Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter.

Solar Rp 5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.

"Sebagaimana kaidah fiqh tasharuful imam ala al-raiyyah manutun bil maslahah (kebijakan pemimpin atas rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan)," kata Sa'dulllah dalam keterangan yang diterima, Senin (5/9/2022).

Dirinya menilai pengalihan subsidi melalui bantuan sosial langsung sama sekali bukan solusi dan tidak menyelesaikan masalah.

Menurutnya hal itu hanya menjadi pelipur lara rakyat kecil.

Ke depan, selain mengatur subsidi agar tepat sasaran, pemerintah harus memperhatikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut Sa'dullah juga mendorong pemerintah untuk memikirkan solusi jangka panjang dengan meningkatkan eksplorasi dan produksi migas nasional agar mengurangi impor minyak dan bisa menjadi negara pengekspor minyak.

Upaya itu juga dibarengi dengan ikhtiar melepaskan ketergantungan terhadap energi fosil dan beralih pada energi baru terbarukan.

"Sebagai perusahaan milik pemerintah, Pertamina harus segera berbenah diri menjadi perusahaan profesional dan terbebas dari intervensi elite politik (oligarki politik)," katanya.