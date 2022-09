Muncul di Video Lawas Krishna Murti Saat Penertiban Ojek, Ferdy Sambo Teriak : Masukin Masukin Semua

Laporan Wartawan Bangka Pos Nur Ramadhaningtyas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Instagram milik Divhubinter Polri Brigjen Pol Krishna Murti kembali menjadi sorotan warganet.

Ini disebabkan Kepala Biro Misi Internasional Divhubinter Polri Divhubinter ini mengunggah video lawas di akun Instagramnya, @krishnamurti_bd91.

Nah, dalam video saat dirinya sedang menertibkan aksi massa saat ojek online dan taksi berseteru tahun 2016 silam, muncul sosok Ferdy Sambo.

Saat itu, Krishna Murti masih menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

Krishna Murti ditemani oleh mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo yang saat itu menjabat sebagai Wadirreskrum Polda Metro Jaya.

Keduanya tampil kompak memakai kaus 'Turn Back Crime' yang saat itu menjadi ngehit di kalangan masyarakat

"Saya suruh bubar. Kalau gak mau bubar, kalian geledah, yang ada senjata tajam atau apapun kalian tangkap," tegas Krishna Murti, dilansir dari akun Instagramnya, Selasa (6/9/2022)

Tak berselang lama, Ferdy Sambo juga kemudian para Ojol bubar.

"Masukin, masukin semua," teriak Ferdy Sambo yang kala itu menjabat Wakil Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya.

"Taxi se Jabodetabek mogok tahun 2016, disuruh tertib malah bilang siap, disuruh bubar malah bilang siap," tulis Brigjen Krishna Murti, dalam unggahannya.

Tak pelak, video Bridgen Krishna Murti pun viral dan menyedot perhatian warganet.

Banyak yang salah fokus ke Ferdy Sambo yang saat ini namanya kian ramai diperbincangkan.

