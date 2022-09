Menkominfo Sindir Peretas Bjorka: Aneh, Ilegal Hacker Jadi Seperti Pahlawan yang Dielu-elukan

Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate berbicara soal fenomena hacker atau peretas yang meminta agar pemerintah Indonesia tidak bodoh.

Diketahui hacker yang menamakan dirinya Bjorka menulis, My Message to Indonesian Goverment: Stop being an idiot (pesan saya untuk pemerintah Indonesia: jangan bodoh).

Terkait hal itu, Johnny mengaku heran dan menyebut seakan-akan hacker tersebut justru dianggap sebagai pahlawan.

Hal itu disampaikannya dalam acara peluncuran internet fiber Indosat Ooredoo Hoticson, yakni Indosat HiFi, di kantor Indosat, Jakarta Pusat, Jumat (9/9/2022).

“Aneh kita? Saya lihat beritanya kok, ilegal hacker ini menjadi seperti pahlawan yang dielu-elukan,” kata Johnny G Plate.

Menurut dia, jika terkesan memberi dukungan kepda peretasmaka justru hal itu mencerminkan bahwa publik turut membuat ruang digital menjadi tidak sehat.

“Kalau memberikan dikungan seperti itu, kita mengambil bagian di dalam yang membuat ruang digital kita kotor,” ucapnya.

“Jangan sampai ruang kita diisi dengan ilegal hacker yang menjadi pahlawan,” lanjut Johnny.

Berbanding terbalik, ia berharap tendensi dukungan terhadap hacker itu tidak terus terjadi.