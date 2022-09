Cara Cek dan Ajukan Diri Sebegai Penerima BLT BBM Kemensos

TRIBUNNEWS.COM - Simak syarat, cek penerima, dan cara ajukan diri sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM).

BLT BBM sebesar Rp 600.000 ini akan diberikan oleh Kementerian Sosial (Kemensos), yang merupakan bantuan sosial (bansos) sebagai pengalihan subsidi BBM.

Diketahui sebelumnya, pemerintah telah melakukan penyesuaian harga BBM bersubdisi maupun non-subsidi, yakni Pertalite Rp 10.000 per liter, Solar Rp 6.800 per liter, dan Pertamax menajdi Rp 14.500 per liter.

BLT BBM ini akan disalurkan sebanyak dua kali, dengan masing-masing sebesar Rp 300.000 pada bulan September dan Desember 2022.

BLT BBM ini diberikan kepada 20,65 juta peserta yang telah lolos dari persyaratan.

"Total sebanyak 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang kita bantu dengan nilai total Rp 12,4 triliun," kata Menteri Sosial, Tri Rismaharini, dikutip dari Tribunnews.com.

Syarat penerima BLT BBM

Warga miskin, atau rentan miskin

Bukan aparatur sipil negara (ASN), TNI, atau Polri;

Terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam DTKS Kemensos;

Warga atau pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta yang terkena dampak kenaikan BBM.

Siapa saja bisa mengecek apakah namanya tertera dalam penerima BLT BBM ini melalui situs cekbansos.kemensos.go.id.

Cara cek penerima BLT BBM

Buka laman cekbansos.kemensos.go.id;

Masukkan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa atau kelurahan;

Masukkan nama Penerima Manfaat (PM) sesuai KTP;

Ketikkan 8 huruf kode captcha (dipisahkan spasi) yang tertera dalam kotak yang tersedia;

Jika huruf kode kurang jelas, klik icon refresh untuk mendapatkan huruf kode baru;

Klik tombol CARI DATA, layar akan menampilkan apakah Anda sebagai penerima atau tidak.

Catatan: sistem Cek Bansos Kemensos akan mencari Nama Penerima Manfaat (PM) sesuai Wilayah yang Anda inputkan.