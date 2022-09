Aksi Hacker Bjorka Terus Berlanjut, Bocorkan Data Pribadi Cak Imin, Singgung soal Kampanye

TRIBUNNEWS.COM - Aksi hacker atau peretas Bjorka terus berlanjut.

Bjorka semakin intens membocorkan data sejumlah pejabat publik.

Pada Selasa (13/9/2022) hari ini saja, sudah empat tokoh Indonesia yang dibeberkan data pribadinya.

Mereka adalah Menko Polhukam, Mahfud MD; Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin); Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan; hingga Aktivis media sosial, Heddy Setya Permadi (Abu Janda).

Adapun informasi pribadi yang dibocorkan di antaranya, NIK, nomor telepon hingga alamat.

Bjorka mengunggah data pribadi tersebut melalui akun Twitter dan Telegramnya.

Terhadap Cak Imin, Bjorka menganggap mantan Menteri Ketenagakerjaan itu memanfaatkan dirinya untuk kampanye.

"yea you're seeking attention by using my name for your shitty campaign? ok now its time to check your notifications," tulis Bjorka dalam akun Twitternya.

(Ya, Anda cari perhatian dengan memanfaatkan nama saya untuk kampanye Anda. Sekarang, waktunya untuk mengecek notifikasi Anda)

Kemudian pada akun telegram milik Bjorka, hacker tersebut mengunggah data pribadi milik Cak Imin.