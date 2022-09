Menlu Indonesia dan Thailand Bertemu di New York Bahas Myanmar & ASEAN

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Menteri Luar Negeri Indonesia (Menlu RI), Retno Marsudi bertemu dengan Menlu Thailand Don Pramudwinai disela-sela Pertemuan ke-77 Majelis Umum (SMU) PBB, New York, Amerika Serikat (AS), pada Senin (19/9/2022).

Keduanya membahas ASEAN, termasuk krisis politik di Myanmar.

Retno menyampaikan apresiasi atas dukungan Thailand kepada Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023.

Sebab Keketuaan Indonesia akan dijalankan dalam kondisi dunia dan Kawasan yang tidak mudah.

"Dukungan dari semua negara anggota ASEAN akan sangat membantu Indonesia dalam menjalankan keketuaannya," kata Menlu Retno lewat pernyataan pada Selasa (20/9/2022).

Retno menyampaikan bahwa ASEAN menghadapi baik tantangan eksternal maupun internal.

Tantangan eksternal sangat terkait dengan situasi dunia yang sangat dinamis saat ini, sementara tantangan internal antara lain berkepanjangannya krisis politik di Myanmar.

Kedua Menlu juga bertukar pikiran mengenai cara terbaik yang perlu dilakukan ASEAN agar ASEAN dapat terus menjadi lokomotif stabilitas dan kemakmuran Kawasan.

"Kedua Menlu sepakat untuk melanjutkan diskusi mengenai isu Myanmar pada bulan Oktober di Bangkok," ungkap Kemlu.