Kementerian PPPA Ajak Masyarakat Berani Berbicara terkait Kekerasan pada Perempuan dan Anak

Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga melakukan kegiatan jalan sehat di kawasan Bundaran HI, Minggu (25/9/2022). Kementerian PPPA tidak pernah berhenti untuk mengajak masyarakat berani berbicara terkait kekerasan pada perempuan dan anak

Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengungkapkan bahwa Kementerian PPPA tidak pernah berhenti untuk mengajak masyarakat berani berbicara terkait kekerasan pada perempuan dan anak.

"Namun pada kesempatan ini kami sampaikan tidak pernah berhenti dari 2020 mengkampanyekan dare to speak up," ujar Bintang Puspayoga saat memberikan sambutan dalam kegiatan jalan sehat di kawasan Bundaran HI, Minggu (25/9/2022).

Bintang juga mengingatkan terkait pentingnya untuk tidak hanya melihat korban yang melapor. Namun, juga harus turut memberikan keadilan pada korban dan efek jera pelaku.

"Itu yang akan menjadi penting bahwa tidak hanya korban yang melaporkan, yang mendengar, melihat, harus melaporkan," ujarnya.

"Kita harus memberikan keadilan pada korban dan memberikan efek jera pada pelaku," lanjut Bintang.

Saat ini, tambah Bintang, pemerintah sudah menandatangani UU Kekerasan Seksual pada 9 Mei lalu. UU ini memberikan perlindungan kepada para korban.

Sehingga Bintang juga mengajak partisipasi masyarakat untuk bersinergi dan berkolaborasi, bersama-sama menghentikan kekerasan pada perempuan dan anak.

Bintang Puspayoga bersama ratusan peserta jalan sehat yang terdiri dari elemen masyarakat dan organisasi perempuan ini beranjak jalan dari Bundaran HI hingga kawasan Sarinah.

Mereka memulai kegiatan sekira pukul 07.00 WIB usai bersama-sama melakukan senam pemanasan.

Bintang Puspayoga mengatakan kegiatan kali ini merupakan satu bentuk Kementerian PPPA untuk terus mengkampanyekan ihwal menghentikan kekerasan pada anak dan perempuan.