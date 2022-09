Kembali Berulah, Bjorka Sebarkan Data Pribadi yang Diklaim Milik Kepala BSSN

TRIBUNNEWS.COM - Akun hacker bernama Bjorka kembali berulah pada Kamis (29/9/2022).

Pada postingan terbarunya di akun breach.to, ia menyebarkan data berupa identitas diri yang diklaim milik Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian.

Dalam data yang diduga identitas Hinsa ini, Bjorka mencantumkan dua kendaraan yang dimiliki yaitu Kawasaki LX2505 tahun 2016 dan Toyota Camry buatan tahun 2014.

Kemudian ketika dibandingkan dengan LKHPN yang dilaporkan di situs elhkpn.kpk.go.id pada 31 Desember 2021, Hinsa memiliki dua alat transportasi tetapi keduanya adalah kendaraan roda empat yaitu Toyota Alphard tahun 2017 seharga Rp 750 juta dan Suzuki Ignis Tahun 2017 dengan harga Rp 110 juta.

Kedua kendaraan tersebut diperolehnya dari hasil sendiri.

Selain data tersebut, Bjorka juga membeberkan identitas lain seperti nomor telepon, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), dan alamat rumah dari Hinsa.

Bahkan terdapat pula identitasi vaksin Covid-19 yang telah diterima oleh Hinsa yaitu sebanyak dua kali yaitu pada 2 Februari 2021 untuk vaksinasi pertama dan 2 Maret 2021 untuk vaksinasi kedua.

Pada data yang disebar oleh Bjorka itu, Hinsa terlihat belum menerima vaksinasi ketiga atau booster.

Selain menyebar data pribadi Hinsa, Bjorka juga menyinggung kenaikan anggaran bagi BSSN menjadi Rp 624 miliar.

“let’s ask this old man what the money will be used for,” tulis Bjorka dalam thread yang ditulis.