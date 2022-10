Sukses Raih 98 Medali Olimpiade Matematika Internasional, Mishcka dan Devon Dukung Pelajar Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kakak beradik peraih Rekor Muri untuk medali internasional terbanyak tahun 2021 Mischka dan Devon beri dukungan ke pelajar Indonesia.

Setelah keduanya berhasil membawa 98 medali dalam Olimpiade Matematika Internasional itu mengutarakan dukungan pada program Merdeka Belajar yang dikeluarkan Kemendikbudristek.

“Kami setuju dan mengapresiasi program Merdeka Belajar yang disampaikan Mendikbudristek tadi, karena di dalamnya lebih mementingkan proses daripada hasil,” tutur Mischka kepada awak media Sabtu (1/10/2022).

“Kami juga berharap agar generasi muda di Indonesia bisa semakin maju dan lebih berani untuk berkreativitas dengan bakat dan kemampuannya karena generasi muda yang bertanggungjawab pada masa depan Indonesia,” lanjut Devon.

Baca juga: Tuntaskan Program Beasiswa Girls In Tech, 9 Mahasiswi Ini Siap Berkarier di Bidang Teknologi

Dukungan itu juga disampaikan oleh kakak beradik itu ketika keduanya Menjadi speaker termuda di acara Indonesia Millenial and Gen-Z Summit 2022 stage at The Tribrata beberapa waktu lalu.

Bahkan terlihat kehadiran mereka disambut positif oleh Kemendikbudristek, Nadiem Makarim lewat unggahan di Instgram Story-nya.

“Sukses selalu @mischkadevon, jangan berhenti harumkan nama Indonesia dengan torehan prestasi, ya!," tulis Nadiem Makarim.

Dalam acara tersebut juga Nadiem Makarim mengajak generasi muda untuk peka terhadap situasi dan tanggap dalam memikirkan solusi atas tantangan yang dihadapi oleh lingkungannya.

"Saya yakin semua anak muda di Indonesia pada dasarnya memiliki panggilan tersebut, punya keinginan untuk bekerja, berkarya, dan berkontribusi demi kemajuan Indonesia," ujarnya.

Dukungan Mischka dan Devon tak hanya sampai situ, keduanya sudah menginisatif program Beasiswa Olimpiade Sejuta Impian #IndonesiaBerprestasi mereka ini sejak bulan Februari lalu.

Melalui program ini, kakak beradik itu memberikan Beasiswa Olimpiade Internasional kepada pelajar berprestasi dari seluruh penjuru Nusantara agar mereka bisa turut meraih prestasi di berbagai ajang Olimpiade Matematika Tingkat Dunia tanpa biaya apapun.

Baca juga: PSMTI dan Indonesia Diaspora Network China Berikan Bantuan Beasiswa Kepada 34 Anggota Bareskrim

Mischka dan Devon memberikan dukungan penuh, mulai dari biaya hingga bimbingan persiapan olimpiade.

Sejak dimulainya program Beasiswa Sejuta Impian ini, anak-anak bimbing Mischka dan Devon sudah berhasil meraih total 9 Medali dari Olimpiade Matematika dan sains Internasional, untuk Indonesia, diantaranya 7 medali emas dan 2 medali silver.