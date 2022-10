Hukum Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan Dalilnya Menurut sebagian Ulama

freepik

Ilustrasi Maulid Nabi Muhammad SAW - Apa hukumnya memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW? Dosen UIN Saizu Purwokerto, Mawi Khusni Albar menjelaskan terkait dengan hukum memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dalam tayangan Oase Tribunnews.com.