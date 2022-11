TV Analog Jadi Tranding Topik Usai Ditutup, Tuai Beragam Komentar Warganet: Menemani Masa Kecilku

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Siaran televisi (TV) analog di 222 kabupaten/kota telah resmi ditutup hari ini, Kamis (3/11/2022).

Masyarakat yang masih menggunakan TV analog diharuskan beralih ke TV digital untuk bisa mengakses siaran di TV.

Adapun langkah lainnya ialah penggunaan set top box, sebagai pendukung siaran TV digital.

Hal tersebut menuai beragam komentar dari warganet hingga menjadi tranding topik di sosial media Twitter.

Baca juga: 292 Wilayah Belum Dihentikan Siaran TV Analog, Menkominfo: Kami Sedang Susun Mulai dari Mana

Pantauan Tribunnews.com, pukul 07.32 WIB, sebanyak 3.256 tweet membahas soal TV Analog.

"Sudah 60 tahun siaran tv analog siar, dan saat ini terhempas diam selamanya. Dulu yang selalu menemani masa kecilku disetiap harinya sebelum dan sepulang sekolah. Vibesnya kalo diinget dan dirasain sampe sekarang beda banget sih, Thank you so much for TV Analog," tulis akun @rantas_romy.

Akun lainnya bernama @heylutfi_ mengungkapkan, "Berpuluh-puluh tahun akhirnya kita menamatkan game yang bernama tv analog, selamat tinggal tv analog dan kenangan nya," tulisnya.

Adapun warganet lain, @angga_himas07 menuliskan "Kasihan zaman sekarang jadi gak bisa nonton TV analog lagi. Bagaimana orang yang tinggal di perkampungan atau pedesaan bahkan perdalaman yang mayoritas menggunakan TV Analog," tulisnya.

Sedangkan akun @nwrhdytlh menuliskan "Gua mah kepikiran orang desa yang cuma punya tv analog, bayangin hiburannya cuma tv itu. Boro-boro mau beli set top box, tau aja nggak. Semoga itu cuma keresahan gua doang, di kenyataaannya enggak ada," tulisannya.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) secara resmi telah menghentikan siaran televisi analog di 222 kabupaten-kota di Indonesia.

Adapun 222 wilayah itu termasuk 9 kabupaten di Jabodetabek dan 173 wilayah yang tidak dijangkau layanan TV terresterial.

Layanan televisi analog di wilayah itu telah dihentikan atau Analog Switch Off (ASO) pada Kamis (3/11/2022) pukul 00.00 WIB.

Baca juga: Cara Pasang Set Top Box ke TV Analog, Beserta Tips Membeli STB

ASO dilakukan secara seremonial di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Gambir, Jakarta Pusat.

Penghentian diwakili oleh Menkominfo Johnny G. Plate dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.