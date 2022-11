Target Jokowi Gelar Upacara HUT RI di IKN Bakal Terwujud, Agustus 2024 Sudah Bisa Berkantor di IKN

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yulis Sulistyawan

TRIBUNNEWS.COM, BALIKPAPAN - Target yang dicanangkan Presiden Jokowi (Joko Widodo) menggelar upacara HUT Kemerdekaan RI di Ibukota Negara Nusantara (IKN) pada 2024, kemungkinan besar bisa terwujud.

Pada tahun 2024 nanti, Presiden Jokowi, Wapres KH Maruf Amin bersama para menteri, juga sudah bisa berkantor di Ibukota negara yang baru dibangun.

Kementerian Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diberi mandat membangun Ibukota baru di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), optimistis bisa mewujudkan target tersebut.

Keyakinan itu disampaikan empat pimpinan Balai Besar dan Balai di bawah Kementerian PUPR saat menggelar media gathering di Balikpapan dan lokasi IKN Nusantara.

Baca juga: Terowongan Bawah Laut Sepanjang 1 Km Jadi Akses Utama Masuk ke IKN Nusantara

Mereka adalah Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rozali Indra Saputra, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV (PUPR) Harya Muldianto, Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Timur (PUPR) Junaidi dan Kepala Urusan Teknis PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus II Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P PUPR) KalimantaN II, Ari Setyarso Nugroho.

Serta disampaikan Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi Ibu Kota Nusantara atau Jubir IKN, Sidik Pramono.

Junaidi selaku Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Timur (PUPR) menjelaskan, hingga akhir tahun 2022 ini targetnya adalah menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan hingga bandara di kawasan IKN.

Serta membangun jalan tol dari Balikpapan hingga Kawasan Inti Pemerintahan Pusat (KIPP) yang menjadi tempat berkantor Presiden, Wapres hingga para menteri.

"Kita bangun infrastrukturnya dahulu. Jalan itu menjadi akses utama pengangkutan logistik," tegas Junaidi.

Untuk pembangunan jalan, PUPR melaksanakan sesuai design yang dibikin Bapenas.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Ajak Dubai Holding Investasi Infrastrukur Pembangunan IKN

Meliputi jalan utama menuju KIPP dan juga jalan besar di Kawasan Inti Pemerintahan Pusat.

"ROW (Right of Way atau hak jalan) selebar 120 meter dan terdiri enam lajur dan empat lajur," jelas Junaidi.

Di ROW tersebut juga sekaligus disiapkan tunnel dalam tanah seluas 4 meter untuk kabel, saluran air, gas dan lainnya.