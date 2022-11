Anak Ferdy Sambo Unggah Foto Bersandar di Bahu sang Ayah: My Hero, Forever, and Always

TRIBUNNEWS.COM - Anak terdakwa pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) mengunggah foto dirinya dengan sang ayah, Ferdy Sambo di akun Instagram pribadinya.

Putri sulung Ferdy Sambo, Trisha Eungelica Ardyadana ini mengunggah foto tanpa sang ibu, Putri Candrawathi.

Dalam foto tersebut, terlihat potret Ferdy Sambo dan putrinya yang kompak mengenakan masker berwarna hitam.

Trisha tampak bersandar di bahu sang ayah dan Ferdy Sambo terlihat berkaca-kaca.

Trisha juga menuliskan caption yang menyebut sang ayah sebagai sosok pahlawan dalam hidupnya.

"221108 - my hero, forever and always," tulis Trisha, dikutip Tribunnews.com dari akun TikTok @trishaeas, Kamis (10/11/2022).

Baca juga: Anak Buah Sebut Belum Pernah Ada yang Melawan Ferdy Sambo saat Diperintah: Pasti Dilaksanakan

Unggahan putri Ferdy Sambo itu pun mendapat banyak tanggapan dari warganet.

Sejumlah warganet yang memberikan dukungan dan semangat kepada Trisha.

"Samangat triss," tulis warganet.

"Yg tabah tris," tulis seorang warganet.

"Semangat ya trisha semua pasti berlalu, aku yakin hal yg indah bakal datang buat keluarga km, semoga km datia brata sukses ya," tulis warganet lainnya.

Diketahui, Trisha Eungelica Sambo merupakan anak sulung dari pasangan Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi.

Ferdy Sambo dan istrinya terjerat kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J).

Ferdy Sambo diduga menjadi otak dari kasus pembunuhan tersebut.