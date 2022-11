Kepemimpinan G20 Beralih ke India, Ini Arti Logo dan Tema yang Disiapkan PM Narendra Modi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, resmi ditutup pada Rabu (16/11/2022).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menyerahkan tongkat presidensi G20 kepada India sebagai pemegang presidensi G20 selanjutnya.

“Sebagai sahabat India dan sebagai bagian dari troika tahun depan Indonesia siap mendukung kesuksesan presidensi G20 India, dan saya juga meminta kepada semua pimpinan yang hadir untuk mendukung India tahun depan,” ujar Presiden menutup rangkaian KTT yang berlangsung di Hotel The Apurva Kempinski, Bali, Rabu (16/11/2022).

Baca juga: Jokowi Resmi Tutup KTT G20 Bali, Serahkan Presidensi G20 ke India

Di tengah peralihan tongkat presidensi G20, India telah mempersiapkan diri menjadi tuan rumah perhelatan bergengsi.

Dilansir dari India Today, Perdana Menteri Narendra Modi telah meluncurkan logo, tema, dan situs web Kepresidenan G20 India untuk KTT 2023 pada 8 November 2022.

Kepresidenan G20 yang dipimpin India akan berlangsung pada 1 Desember 2022 hingga 30 November 2023.

Setelah mengetok Palu tanda berakhirnya KTT G20, Jokowi lalu menyerahkan palu kepemimpinan G20 kepada Perdana Menteri India Narendra Modi. (Ist)

PM Modi mengatakan, India akan menyatukan dunia kembali setelah peristiwa geopolitik banyak terjadi seperti perang Ukraina maupun pandemi Covid-19.

Pemerintah Modi telah merencanakan pembangunan yang akan berujung pada pertemuan puncak pemimpin pada September 2023 yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah India.

Melansir ANI NEWS, pembuatan logo G20 2023 melibatkan ribuan saran dan ide kreatif dari masyarakat agar menunjukkan bahwa acara G20 merupakan sebuah acara global.

Selain itu, logo G20 2023 juga sangat menggambarkan kehidupan masyarakat India.

"Lambang bumi mengandung makan penghormatan terhadap ibu bumi yang sudah memberikan penghidupan. Sedangkan, Lotus menggambarkan warisan budaya India yang dapat diartikan sebuah harapan,” kata Modi.

Adapun helatan G20 2023 di India, mengambil tema Vasudhaiva Kutumbakam atau One Earth One Family One Future. Tema tersebut merupakan sebuah respons dari India bagi dunia global untuk kembali membangun dunia pasca pandemi.