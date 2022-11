Ucapan Hari Guru Nasional 25 November dalam Bahasa Inggris dan Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kumpulan ucapan Hari Guru Nasional yang diperingati setiap tanggal 25 November, dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia

Tahun ini, Hari Guru Nasional jatuh pada Jumat, 25 November 2022.

Mengutip gurudikdas.kemdikbud.go.id, Hari Guru Nasional ditetapkan oleh Presiden Soeharto pada 25 November 1994.

Hari Guru Nasional juga berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994 tentang Hari Guru Nasional.

Tahun 2022 ini, Hari Guru Nasional adalah peringatan yang ke-77.

Tujuan Hari Guru Nasional merupakan bentuk terima kasih kepada guru di seluruh Indonesia yang telah mencerdaskan bangsa.

Jasa-jasa guru akan selalu dikenang dan dihormati oleh semua orang.

Simak ucapan Hari Guru Nasional 2022, dikutip dari timesofindia.indiatimes.com, everydaypower.com, textmessages.eu dan businessinsider.in :

Ucapan Hari Guru Nasional 2022

1. Thank you for guiding and teach us in every chapter of life. Happy Teacher’s Day.

Terimakasih telah menjaga dan mengajarkan kami di setiap bagian dari kehidupan ini. Selamat Hari Guru Nasional.

2. Happy teachers' Day! We thank you today and every day!

Selamat Hari Guru Nasional! Kami berterimakasih hari ini, dan setiap hari!

3. I found guidance, friendship, discipline, and love, everything in one person. And that person is you. Happy Teachers' Day!