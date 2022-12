Panglima TNI Andika Perkasa Terima Penghargaan Tinggi dari Australia

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dianugerahi salah satu penghargaan tertinggi Australia pada upacara yang diselenggarakan di Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Kedutaan Besar Australia dalam pernyataannya mengatakan bahwa Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, menerima penghargaan sebagai perwira kehormatan Order of Australia (Divisi Militer).

Pengharagaan ini sebagai pengakuan atas perannya dalam membangun kerja sama antara tentara Australia dan Indonesia.

Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams mengatakan bahwa, penghargaan ini merupakan sebuah apresiasi atas pencapaian karir Jenderal Andika, terutama komitmennya dalam meningkatkan kerja sama antara kedua Angkatan Darat saat menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

“Upaya Jenderal Andika dalam memperkuat hubungan pertahanan antara Angkatan Darat Australia dan Indonesia telah meningkatkan kemampuan Australia dan Indonesia untuk bekerja sama dalam mendukung tujuan keamanan bersama kita,” kata Dubes Williams dalam keterangannya.

“Jenderal Andika telah menjalankan peran penting dalam membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan profesional antara militer kita di semua tingkatan,” tambah Dubes Williams.

“Bertepatan dengan perayaan ke-11 Ikatan Alumni Pertahanan Indonesia-Australia (Ikahan), Jenderal Andika merupakan contoh sosok yang luar biasa dalam pentingnya menjalin hubungan antar warga dari kedua negara,” kata Dubes Williams.

Order of Australia (AO) mengakui pencapaian dan layanan yang luar biasa yang layak mendapat pengakuan khusus.

Orde Australia memiliki empat tingkatan, yakni Companion of the Order (AC), Officer of the Order (AO), Member of the Order (AM), Medal of the Order (OAM).

Beberapa penerima medali sebelumnya yakni Keith Payne OAM, VC (Medal of the Order of Australia, Victoria Cross, 1969), Glenn Sargeant OAM (Medal of the Order of Australia, 2004), Senior Sergeant Ken Rach OAM (Medal of the Order of Australia, 2005), Gwen Abikhair OAM (Medal of the Order of Australia, 2005), dan Margaret Culhane OAM (Medal of the Order of Australia, 2012).