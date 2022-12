Ucapan Selamat Natal untuk Teman dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Natal diperingati setiap tahun pada tanggal 25 Desember.

Natal merupakan momen yang tepat untuk berbagi kasih.

Salah satunya dengan saling mengucapkan selamat Natal atau Merry Christmas.

Bagi kamu yang bingung mencari kalimat ucapan selamat Natal, kamu bisa menyimak artikel ini.

Berikut adalah ucapan selamat Natal atau Merry Christmas untuk teman dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dikutip dari Minted dan Goodhousekeeping:

Ucapan Selamat Natal untuk Teman dalam Bahasa Inggris

1. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year!

2. Have a jolly holiday.

3. From our home to yours, we hope you have a happy holiday season and a prosperous New Year!

4. Wishing you and yours a happy holiday season and all the best for the New Year!

5. Wishing you love, light, and laughter for Christmas and the New Year too!

6. May your days be merry and bright. Happy holidays from all of us!

7. May your heart be filled with all the joys of the season.

8. Season’s greetings, from our house to yours!