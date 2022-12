Kumpulan 40 Ucapan Selamat Hari Natal 2022, Lengkap dengan Bahasa Inggris dan Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kumpulan ucapan selamat Hari Natal 2022 dalam Bahasa Inggris dan Indonesia, yang cocok dibagikan di media sosial.

Hari Natal jatuh pada hari hari ini, Minggu (25/12/2022).

Perayaan Natal sangat khas dengan pohon Natal, ucapan selamat Natal, sinterklas, lagu-lagu rohani, kelap kelip lampu, hidangan kue kering dan lain sebagainya.

Anda bisa memeriahkan momen Natal dengan saling berkirim ucapan selamat Hari Natal kepada orang tersayang, teman, sahabat maupun keluarga terdekat.

Simak inilah kumpulan ucapan selamat Natal yang Tribunnews.com rangkum dari beberapa sumber.

1. Have a great Christmas! Take the time to celebrate your desires, values and affections with your loved ones. Wishing you all the best.

Selamat Natal! Luangkan waktu untuk merayakan keinginan Anda dengan orang yang Anda kasihi dan cintai. Semoga sukses.

2. May your Christmas be filled with the true miracles and meaning of this Merry time.

Semoga Natal Anda dipenuhi dengan mukjizat dan makna sejati.

3. May the joy and peace of Christmas be with you all through the New Year. Wishing you a season of blessings from heaven above.

Semoga sukacita dan kedamaian Natal menyertai Anda semua selama Tahun Baru. Semoga Anda mendapatkan musim berkah dari surga di atas.

4. May your world be filled with warmth and good cheer this Holy season, we wish you a joy-filled Christmas.

Semoga dunia Anda dipenuhi dengan kehangatan dan keceriaan yang baik di musim suci ini, semoga Natal yang penuh sukacita.

5. A silent night, a star above, a blessed gift of hope and love. A Merry Christmas to you and your whole family.