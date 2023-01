Daftar Promo KFC Bulan Januari 2023, Nikmati 7 Potong Ayam Goreng Hanya Rp 90 Ribu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut daftar promo KFC bulan Januari 2023.

Diketahui, KFC Indonesia sedang mengadakan promo untuk bulan Januari 2023.

Terdapat berbagai promo yang ditawarkan KFC Indonesia.

Mulai dari promo paket makanan hingga minuman di beberapa menu KFC Indonesia.

Adapun berbagai promo KFC Indonesia dapat dinikmati di restoran KFC terdekat atau melalui aplikasi KFCku.

Daftar Promo KFC Bulan Januari 2023 yang dirangkum Tribunnews.com:

1. Crazy Deal

Crazy Deal merupakan promo paket 7 potong ayam goreng dengan harga Rp 90 ribu.

Syarat dan Ketentuan:

- Promo Crazy Deal berlaku hanya di setiap hari Kamis.

- Berlaku untuk dine in, take away, drive thru, home delivery, aplikasi KFCku dan aplikasi ojek online.

⁠- Bisa memilih ayam Crispy, OR, atau Mix (Crispy + OR).

- Ayam terdiri dari 4 potongan besar dan 3 potongan kecil.

- Harga tertera adalah harga terendah dan belum termasuk pajak yang berbeda di setiap daerah.