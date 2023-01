Kaum Muda Didorong Jadi Pemilik Perubahan, Bawa Indonesia Menjadi Negara Kuat Tahun 2045

Seminar Nasional dan Bedah Buku 'Investor of Change Pemuda Indonesia' di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Medan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) kubu Ilyas Indra menyampaikan para pemuda bukan hanya sekedar agen, tapi juga harus jadi pemilik peran perubahan.

Menurutnya modal tersebut jadi penting dan dapat berpengaruh terhadap kepemimpinan Indonesia tahun 2045 mendatang.

"Dan ini sangat berpengaruh kepada masa depan kepemimpinan Indonesia di tahun 2045 nanti," kata Ilyas dalam keterangannya, Jumat (6/1/2023).

Ilyas mengatakan mahasiswa harus menjadi pemilik perubahan atau Investor of Change untuk kepentingan pribadi pemuda, generasi muda Indonesia dan kepentingan bangsa Indonesia saat Indonesia berusia 100 tahun.

Adapun gagasan Investor of Change, kata Ilyas, memiliki 3 kategori.

Pertama yakni Individual of Change, Organization of Change dan Society of Change.

"Pertama adalah Individual of Change yakni pemuda atau mahasiswa harus memiliki kekuatan perubahan pada diri dengan berbagai penguatan karakter SDM unggul dan pemuda tangguh," katanya.

Menurutnya para pemuda harus memiliki mental kuat, heroik, pantang menyerah, visi jelas, dan mandiri secara ekonomi.

Adapun Organization of Change lanjut Ilyas, yakni bagaimana pemuda dengan karakter yang kuat memimpin dan memberi perubahan lewat wadah organisasi.

"Ketika individual of change terbentuk kuat, karena anak anak muda Indonesia akan menjadi kader terbaik dalam menggerakan visi organisasi, menjadi pemimpin organisasi dan akan berbuat terbaik untuk organisasi," jelasnya.

Sedangkan Society of change, kata dia, yakni ketika para pemuda telah menjadi pemimpin organisasi yang kuat, maka mereka akan melakukan gerakan sosial kemasyarakatan dengan program nyata untuk masyarakat Indonesia.

"Trilogi Investor of change pemuda Indonesia inilah yang akan menguatkan anak anak muda Indonesia menjadi pemimpin kelak di 2045 dan bisa membawa Indonesia menjadi negara kuat saat berusia 100 tahun," ujarnya.