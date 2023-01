Jamur Cordyceps Muncul di Layar saat Googling The Last of Us atau Cordyceps

Jamur Cordyceps muncul di layar saat Googling kata Cordyceps atau The Last of Us di situs Google.com. Berikut ini fakta apakah jamur Cordyceps dapat menginfeksi manusia seperti di serial The Last of Us.

TRIBUNNEWS.COM - Serial HBO, The Last of Us, menjadikan Indonesia sebagai tempat munculnya virus zombie pertama kali, hingga menjadi pandemi.

Virus zombie itu disebabkan oleh infeksi jamur Cordyceps.

Saat mencari tahu jamur Cordyceps di situs Google, maka akan muncul ikon jamur kecil.

Ketika ikon jamur di-klik, akan muncul jamur Cordyceps.

Jamur Cordyceps di layar Google itu akan semakin banyak jika Anda klik ikon jamur berulang kali.

Ide cerita virus zombie dalam serial The Last of Us diambil dari jamur Cordyceps yang berasal dari Asia, termasuk Indonesia.

Serial ini diadaptasi dari game berjudul The Last of Us.

Direktor Kreatif game The Last of Us, Naughty Dog, mengatakan ide ini diambil dari jamur di dunia nyata untuk membuat ceritanya lebih menarik.

Untuk mempersiapkan The Last of Us, mereka menghabiskan waktu meneliti cordyceps dan parasit nyata lainnya setelah melihat tayangan BBC Planet Earth tentang jamur Cordyceps.

Jamur Cordyceps (pinterest)

Jamur Cordyceps dipopulerkan pada tahun 2016 oleh acara YouTube, BBC Planet Earth, yang menangkap parasit Ophiocordyceps yang memparasit semut peluru.

Dalam dokumenter itu, seekor semut terinfeksi jamur Cordyceps dan tumbuh dalam tubuhnya, serta mengendalikan otaknya.

Kemudian, semut tersebut mati.

Semut adalah hewan yang mengambil spora (sejenis benih jamur) ketika mereka pergi mencari makan.

Pada awalnya, semut ini mungkin bertindak normal.