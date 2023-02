Bertolak ke Abu Dhabi, Menhan Prabowo Penuhi Undangan Presiden UEA Sheikh Mohamed Bin Zayed

Laporan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto memenuhi undangan dari Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) ke Abu Dhabi pada Kamis (23/2/2023).

Pada pertemuan itu Presiden MBZ didampingi Perdana Menteri dan Putra Mahkota Bahrain HRH Salman bin Hamad Al Khalifa di Majlis.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Qasr Al Bahr Majlis tersebut, Prabowo menyampaikan salam Presiden Joko Widodo kepada Presiden MBZ dan menyampaikan harapannya untuk kemajuan dan kemakmuran UEA.

Pertemuan tersebut juga membahas hubungan kerja sama strategis kedua negara khususnya di bidang pertahanan, selain sejumlah isu yang menjadi perhatian.

Dalam kesempatan itu Prabowo juga memimpin Delegasi Indonesia yang berpartisipasi dalam the 16th edition of the International Defence Exhibition and Conference (IDEX) 2023.

Dalam pertemuan dibahas pula mengenai IDEX 2023 yang menjadi peluang baik untuk membangun kemitraan industri pertahanan dan keamanan internasional demi stabilitas dan perdamaian dunia.

“Kerja sama di bidang pertahanan, khususnya industri pertahanan sangat penting bagi kedua negara, terutama untuk pengembangan industri pertahanan di masa depan,” kata Prabowo dalam keterangan Biro Humas Setjen Kemhan di, kemhan.go.id, pada Kamis (23/2/2023).

Saat ini, sejak tanggal 20 sampai 24 Februari 2023, Indonesia berpartisipasi dalam pameran IDEX (International Defence Exhibition and Conference) di ADNEC, Abu Dhabi.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Kementerian Pertahanan RI membawa delapan industri pertahanan Tanah Air.

Industri pertahanan yang turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut adalah DEFEND.ID yang terdiri dari PTDI, PT Pindad, PT PAL Indonesia, PT Dahana, PT Len Industri, dan PT Batanghari Sukses Makmur, PT IDST, PT Teknik Tadakara Sumberkarya, serta PT Napindo Media Ashatama sebagai penyelenggara Indo Defence 2024 Expo and Forum.

Selain untuk mengenalkan produk-produk Industri Pertahanan Indonesia kepada dunia, keikutsertaan Indonesia dalam IDEX 2021 juga bertujuan untuk meningkatkan networking dan mencari peluang kerja sama dengan Industri Pertahanan luar negeri.