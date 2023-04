50 Ucapan Selamat Idul Fitri 2023 Berbahasa Inggris, Bisa untuk Pesan serta Update Status Sosmed

TRIBUNNEWS.COM - Perayaan Idul Fitri 2023 akan dijumpai para umat Muslim sebentar lagi.

Idul Fitri menandai akhir bulan suci Ramadhan yang dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia.

Warganet dapat membagikan pesan bernuansa Idul Fitri ke keluarga, kerabat, rekan ataupun mengunggahnya di sosial media.

Tentunya dengan adanya kemudahan teknologi di jaman modern saat ini, inovasi komunikasi pun dapat dilakukan.

Lantas berikut 50 daftar ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 2022 berbahasa Inggris, dikutip Tribunnews.com dari berbagai sumber.

Dikutip dari Times Of India:

1. "May Allah bring you joy, happiness, peace and prosperity on this blessed occasion. Wishing you and your family on this happy occasion of Eid! Eid Mubarak!"

" Semoga Allah membawakan Anda sukacita, kebahagiaan, kedamaian, dan kemakmuran pada kesempatan yang diberkahi ini. Semoga Anda dan keluarga Anda pada saat Idul Fitri yang menyenangkan ini! Idul Fitri Mubarak! "

2. "May Allah flood your life with happiness on this occasion, your heart with love, your soul with spiritual, your mind with wisdom, wishing you a very Happy Eid."

"Semoga Allah membanjiri hidup Anda dengan kebahagiaan pada kesempatan ini, hati Anda dengan cinta, jiwa Anda dengan spiritual, pikiran Anda dengan kebijaksanaan, berharap Anda Idul Fitri yang sangat bahagia."

3. "May the magic of this Eid bring lots of happiness in your life and may you celebrate it with all your close friends & may it fill your heart with wonders. Eid Mubarak"

"Semoga keajaiban Idul Fitri ini membawa banyak kebahagiaan dalam hidupmu dan semoga kau merayakannya dengan semua teman dekatmu & semoga memenuhi hatimu dengan keajaiban. Idul Fitri Mubarak"

4. "May God give you happiness of heaven above. Happy Eid Mubarak To You All."

Eid Wishes

"Semoga Tuhan memberimu kebahagiaan dari atas surga Selamat Idul Fitri Mubarak untuk Kalian semua."

5. "Let this Eid open your mind with new fresh thoughts."

"Biarkan Idul Fitri ini membuka pikiranmu dengan pikiran segar yang baru."

6. "May Allah's blessings be with you today, tomorrow and always. Eid Mubarak!"

"Semoga rahmat Allah menyertai kamu hari ini, besok dan selalu. Idul Fitri!"

7. "May this special day bring peace, happiness and prosperity to everyone. Eid Mubarak!"

"Semoga hari istimewa ini membawa kedamaian, kebahagiaan dan kemakmuran bagi semua orang. Idul Fitri!"

8. "May the magic of this Eid bring lots of happiness in your life and may you celebrate it with all your close friends & may it fill your heart with wonders. Eid Mubarak"

"Semoga keajaiban Idul Fitri ini membawa banyak kebahagiaan dalam hidup Anda dan semoga Anda merayakannya dengan semua teman dekat Anda & semoga itu mengisi hati Anda dengan keajaiban. Idul Fitri Mubarak"

9. "Today I pray that- Happiness be at your door, may it knock early, stay late and leave the gift of Allah's Peace,love,joy and good health behind"

"Hari ini saya berdoa agar - Kebahagiaan ada di depan pintu Anda, semoga mengetuk lebih awal, tetap terlambat dan meninggalkan karunia Kedamaian Allah, cinta, kegembiraan dan kesehatan yang baik di belakang "

10. "The holy month of Ramadan was celebrated with devotion. Now it's time for Eid. On the occasion of Eid-ul-Fitr, my best wishes to all." - Honourable Prime Minister Narendra Modi

"Bulan suci Ramadhan dirayakan dengan pengabdian. Sekarang saatnya untuk Idul Fitri. Pada kesempatan Idul Fitri, yang terbaik berharap untuk semua. " - Perdana Menteri Yang Terhormat Narendra Modi

11. "On the auspicious occasion of Eid-ul-Fitr, I extend greetings and good wishes to all my fellow citizens, particularly my Muslim brothers and sisters, in India and abroad,"- Indian President Pranab Mukherjee

"Pada kesempatan baik Idul Fitri, saya mengucapkan salam dan harapan baik kepada semua warga negara saya, terutama saudara-saudara Muslim saya, di India dan luar negeri," - Presiden India Pranab Mukherjee

12. "May thi Eid bring Fun; Eid bring Happiness, Eid bring God’s endless blessings, Eid brings fresh love…Eid MUBARAK to you and your family"

"Semoga Idul Fitri membawa kesenangan; Idul Fitri membawa Kebahagiaan, Idul Fitri membawa berkah Tuhan yang tak ada habisnya, Idul Fitri membawa cinta segar ... Idul Fitri MUBARAK untuk Anda dan keluarga Anda

13. "When my arms can’t reach people close to my heart, I always hug them with my prayers. May Allah’s peace be with you. A very Happy Eid Mubarak to you"

"Ketika tangan saya tidak dapat menjangkau orang-orang dekat hati saya, saya selalu memeluk mereka dengan doa-doa saya. Semoga kedamaian Allah menyertai Anda Idul Fitri yang sangat bahagia untuk Anda "

14. "Wish you and your family the blessings of Allah, the kindness of Allah and help of Allah on this day of Eid. Eid Mubarak!"

"Semoga Anda dan keluarga Anda berkat Allah, kebaikan Allah dan bantuan Allah pada hari Idul Fitri ini. Idul Fitri Mubarak! "

15. "When moon of Eid arises it makes all of us so happy and excited. May all of your times be full of such an amusing excitement and happiness. Happy Eid Day!"

"Ketika bulan Idul Fitri muncul itu membuat kita semua sangat senang dan bersemangat. Semoga semua waktu Anda penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan yang lucu. Selamat Hari Raya Idul Fitri! "

16. "Eid is a wonderful and nice day to Pray, Care, Love, Smile and Celebrate with one another and to thank Allah for giving us this wonderful day. Eid Mubarak!"

"Idul Fitri adalah hari yang indah dan menyenangkan untuk Berdoa, Peduli, Cinta, Senyum, dan Rayakan satu sama lain dan berterima kasih kepada Allah karena memberi kita hari yang indah ini. Idul Fitri!"

17. "No shadows to depress you. Only joys to surround you. Allah himself to bless you. These are my wishes for you. Today tomorrow and every day... Eid Mubarak!"

"Tidak ada bayangan yang menekanmu. Hanya kegembiraan untuk mengelilingimu. Allah sendiri memberkatimu. Ini adalah harapanku untukmu. Hari ini besok dan setiap hari ... Idul Fitri!"

18. "Eid days are meant to celebrate the goals and the achievements that make you happiest. The ideals you believe in, the dream you love the best. Eid Mubarak!"

"Idul Fitri dimaksudkan untuk merayakan tujuan dan pencapaian yang membuat Anda paling bahagia. Cita-cita yang Anda yakini, mimpi yang paling Anda cintai. Idul Fitri!"

19. "Let all your obstacles vanish in just a friction of second. Happy Eid!"

"Biarkan semua penghalangmu lenyap hanya dalam hitungan detik. Selamat Idul Fitri!"

20. “In every shared smile and laughter; In every silent prayer answered; In every opportunity that comes your way – may Allah bless you immensely! Eid Mubarak”

“Dalam setiap senyum dan tawa bersama; Dalam setiap doa diam-diam dijawab; Dalam setiap kesempatan yang menghadang Anda - semoga Allah memberkati Anda dengan sangat! Eid Mubarak "

Dikutip dari wishesmsg.com:

21. Eid Mubarak! May Allah fulfill all your dreams and hopes.

22. May the blessings of Allah be with you and your family forever and always. Eid Mubarak!

23. May Allah bless your life and fulfill all your wishes and Dua’s. Eid Mubarak.

24. I hope this Eid brings peace, prosperity, and happiness to everyone’s life. Eid Mubarak!

25. May Allah open the doors of happiness and prosperity for you. Eid Mubarak to you and your family.

26. I wish you and your family a very joyful Eid. May Allah accept all your prayers and forgive all your faults. Eid Mubarak!

27. Eid Mubarak to you and your family! May this Eid brings nothing but joy and peace for all. Have a safe and happy Eid day!

28. May the divine happiness fill our homes and hearts. Wishing you all Eid Mubarak!

29. May Allah (SWT) shower countless blessings on you because you deserve all of them. Wish you a very joyous eid, my love.

30. Sending all my love and good wishes to you on this Eid. Happy Eid Mubarak, dear sister/brother.

31. Before we ask for happiness and prosperity, we should ask for mercy. May Allah shower his mercy on us. Eid al-Fitr Mubarak!

32. Every day is Eid for me when I’m with you. Sending lots of love to this Eid. Eid Mubarak.

33. You are the reason why my life is so colorful each day. Let me make this Eid such a colorful one for you! Eid Mubarak my love!

34. Eid is a day to cheer and to laugh with all your heart. It’s a day to be grateful to Allah for all of his heavenly blessings on us. Wishing you a happy Eid 2023.

35. May the blessings of Allah always knock at your door. Eid Mubarak to you and your family.

36. On this holy festive, wishing you a day filled with lots of laughter and happy moments. Eid Mubarak from my family to yours!

37. Happy Eid Mubarak! Wishing everyone happy holidays, stay safe and pray to your Almighty.

38. May Allah place mercy upon all the Muslims all around the world on this happy occasion of Eid! Eid Mubarak to everyone celebrating!

39. Every Eid with you is like a blessing from Allah. Thanks for being with me there always. Eid Mubarak to the person I love most.

40. Be grateful to Him for His blessings. Eid Mubarak from my family to yours.

41. May every moment of this Eid brings you closer to Allah (SWT) and gets you rewarded for your deeds! Eid Mubarak.

42. Eid Mubarak to all my nearest and dearest ones. May Allah (SWA) shower our lives with happiness, spiritual wisdom and divine guidance.

43. May this Eid bring joy and love to your heart and create all the opportunities of success for you! Eid Mubarak.

44. Eid Mubarak to you and your family. May the Almighty accept your prayers and bless you with the rewards of Ramadan. Have a safe Eid!

45. At the end of this Holy month, Eid is finally here to grace us with happiness and prosperity. May this day be ever so joyful for us! Eid Mubarak!

46. Wishing you and your family a very happy, prosperous and blissful Eid Day!

47. May you find a million reasons to make your life more beautiful on this day. May the joy of Eid be multiplied a thousand times and stay with you forever. Eid Mubarak!

48. Eid Mubarak to you and your loved ones! May God accept our prayers, good deeds and sacrifices and shower us with his holy blessings.

49. To my dearest friends and family, a sincere Eid Mubarak to you all. May Allah(SWA) enrich our lives with happiness, peace and prosperity.

50. Brothers and sisters, friends and family, Eid Mubarak to you all. From the bottom of my heart, I pray that the Almighty makes our lives beautiful and our struggles meaningful.

