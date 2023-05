Cak Imin: Ketika Menaker, Saya Berjuang Liburkan May Day untuk Buruh

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Sejumlah elemen buruh melakukan long march menuju Patung Kuda Monas di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Senin (1/5/2023). Dalam memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day, ribuan buruh melakukan aksi di Jakarta dengan memiliki beberapa tuntutan seperti Cabut Omnibus Law UU No 6 Tahun 2023 tentang Ciptaker dan Sahkan RUU DPR dan perlindungan pekerja rumah tangga. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN