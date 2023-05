Pencetus Hari Buruh 1 Mei, Peter McGuire dan Matthew Maguire Pimpin Demo di Amerika

TRIBUNNEWS.COM - Peter McGuire dan Matthew Maguire adalah aktivis buruh yang menjadi pencetus Hari Buruh yang diperingati setiap 1 Mei.

Peter McGuire memimpin Serikat Buruh Pusat di Amerika Serikat (AS).

Pada tahun 1881, Peter McGuire mendirikan United Brotherhood of Carpenters, yang kemudian menjadi serikat pekerja terbesar saat itu.

Petter McGuire kemudian bergabung dengan temannya, Samuel Gompers, untuk mendirikan Federasi Tenaga Kerja Amerika (AFL).

Melalui AFL dan Carpenters, Petter McGuire memimpin pemogokan besar tahun 1886 dan 1890, yang pada akhirnya menghasilkan adopsi delapan jam kerja sehari dalam agenda bangsa, seperti dikutip dari Departemen Tenaga Kerja AS.

Baca juga: Hari Buruh, Jokowi: Momentum Memperluas Kesempatan Kerja dan Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja

Namun baru-baru ini, bukti yang ditemukan di New Jersey Historical Society mengungkapkan tokoh serikat pekerja lain yang dihormati saat itu, Matthew Maguire.

Matthew Maguire diyakini sebagai orang di balik penciptaan Hari Buruh.

Pada tahun 1870-an, Matthew Maguire memimpin beberapa pemogokan.

Pemogokan ini sebagian besar dimaksudkan untuk mengurangi penderitaan pekerja pabrik dan jam kerja mereka yang panjang.

Pada tahun 1882, Matthew Maguire telah menjadi sekretaris dan tokoh terkemuka di Central Labour Union of New York.

Menurut Masyarakat Sejarah New Jersey, setelah Presiden Cleveland menandatangani undang-undang pembentukan Hari Buruh nasional, The Paterson (NJ) Morning Call menerbitkan sebuah opini berjudul, "Honor to Whom Honor is Due.".

Buruh melakukan aksi unjuk rasa di Depan Pemerintah Kota Batam, Senin (1/5). Aksi buruh Kota Batam di hari buruh inernasional ini menyuarakan empat tuntutan diantaranya hapus permanaker no.5/2023 terkait pemotongan upah sebesar 25 persen. (TRIBUN BATAM/ARGIANTO DA NUGROHO)

Baca juga: Libur Hari Buruh di China, Ratusan Ribu Wisatawan Kunjungi Makau

Opini itu menyatakan "Cinderamata pena harus pergi ke Alderman, Matthew Maguire dari kota ini, yang merupakan penulis tak terbantahkan dari Hari Buruh sebagai hari libur."

Editorial ini juga menyebut Matthew Maguire sebagai "Bapak liburan Hari Buruh".

Namun, Matthew Maguire sering diabaikan sebagai tokoh pencetus hari buruh, karena aliran politiknya.