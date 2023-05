Jelang KTT, Muhadjir akan Pimpin Pertemuan Menteri Sosial Budaya ASEAN di Bali

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, BALI - Mentari Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy akan memimpin pertemuan tingkat dewan menteri pilar sosial budaya ASEAN atau ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) di Bali, pada Senin, (8/5/2023).

Pertemuan membahas empat dokumen yang nantinya akan dibawa ke KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo pada 10-11 Mei 2023.

“Nanti pak Menko akan memimpin pertemuan yang acara utamanya tanggal 8 Mei” kata Karo Perencanaan dan Kerjasama Kemenko PMK Iwan Eka, di Kawasan Nusa Dua Bali, Sabtu, (6/5/2023).

Ia mengatakan dalam pertemuan tersebut akan hadir sejumlah menteri-menteri negara ASEAN.

Lima Menteri dan satu pejabat setingkat menteri telah mengkonfirmasi akan hadir.

Mereka diantaranya Menteri Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Filipina H.E. Rex Gatchalian; Menteri Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Brunei Darussalam H. E. Haji Nazmi bin Haji Mohammad; Menteri Informasi, Budaya, dan Pariwisata Laos H.E. Suanesavanh VIGNAKET; Menteri Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan Malaysia H.E. Dato’ Sri Tiong King Sing; Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga Singapura H.E Masagos Zulkifli, dan Sekretaris Jenderal ASEAN H.E. Dr. Kao Kim Hourn.

“Sementara sisanya diwakili oleh delegasi pejabat tinggi,” katanya.

Iwan mengatakan total ada 57 Delegasi dari 11 Negara ASEAN yang akan hadir dalam pertemuan di Sofitel Nusa Dua tersebut. Para delegasi akan tiba secara bertahap mulai dari Sabtu malam ini.

“Total delegasi ada 57 orang, masing masing negara itu ada yang paling banyak tujuh orang setiap negara dan ada juga yang hanya dua orang,” katanya.

Para menteri dan delegasi negara-negara ASEAN tersebut nantinya akan mengikuti sejumlah acara selain acara utama ASEAN Socio-Cultural Communit (ASCC) Councils Meeting.

Diantaranya yakni ASCC Knowledge Forum on Povery Eradication dimana Muhadjir akan memberikan pidato pembuka. Kemudian dilanjaean 2023utkan dengan working dinner pada Minggu (7/5/2023).

“Pak Menko akan menjamu para delegasi yang hadir makan malam, pesertanya khusus terbatas hanya menteri dan eselon satu,”tuturnya.

Selain itu yang menarik kata Iwan yakni pembuatan Gebogan oleh para menteri serta delegasi senior negara-negara ASEAN.