Jokowi: Visi ASEAN 2045 Harus Lebih Adaptif dan Visioner

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin pertemuan ASEAN Leaders’ Interface with High-Level Task Force on ASEAN Community’s Post-2025 Vision (HLTF-ACV) di Labuan Bajo, Rabu, (10/5/2023).

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari KTT ASEAN ke-42 yang dihadiri oleh para pemimpin negara di Asia Tenggara.

HLTF merupakan gugus tugas yang menyusun Visi ASEAN Pasca 2025 menuju ASEAN 2045. Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan diskusi atau pertemuan digelar untuk mengelaborasi pemikiran yang out of the box dan transformatif dalam rangka menyusun visi ASEAN pasca-2025.

“Oleh karenanya para pemimpin ASEAN akan mendengar langsung laporan high level task force dan rencana arah ke depan,” katanya.

Presiden mengapresiasi kerja keras anggota high level task force dalam setahun terkahir ini. Menurut Presiden ASEAN harus betul-betul siap menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

“Kita harus bersiap untuk yang terburuk tetapi tetap berharap yang terbaik,” kata Presiden Jokowi.

Jokowi mengatakan peran high level task force di sini sangat krusial untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang ke depan. Selain itu memastikan kontribusi ASEAN bagi kemajuan kawasan dan dunia.

“Visi ASEAN 2045 harus lebih adaptif dan forward looking, tidak boleh business as usual,” katanya.