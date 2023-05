Prabowo Subianto Sebut Hilirisasi Kunci Strategis Kemakmuran Negara

Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto meyakini dan optimistis bahwa hilirisasi menjadi kunci utama untuk negara semakin makmur.

Hal tersebut diungkapkan Prabowo Subianto seusai pertemuan dirinya bersama dengan Purnawirawan Polri di Gedung Tribatra Polri, Jakarta Selatan, Senin (15/5/2023)

Prabowo bahkan mengapresiasi ketahanan Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia dengan pembuktian berupa pertumbuhan ekonomi mampu mencapai 5,3 persen.

“Pertumbuhan kita begitu habis Covid masih cukup bagus. Pertumbuhan kita masih di atas lima persen. Dan inflasi masih 1 digit. Hilirisasi menjadi kunci yang sangat strategis untuk membuat negara kita menjadi negara yang makmur,” kata Prabowo.

Prabowo pun menyampaikan apresiasi kerja semua pihak dalam penanganan Covid-19, sejalan dengan langkah pemerintah untuk melindungi masyarakat hingga lapisan paling bawah yang terkena dampak secara ekonomi.

Prabowo juga mengatakan untuk mengatasi ketidakpastian global diperlukan kesatuan para elit yang rukun sebagai keluarga besar dan saling menghormati demi kemajuan bangsa.

“Terobosan yang perlu sudah kita laksanakan, yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi harus kita jaga. We’re on the right track. Yang penting tadi apa? Rukun dan damai, ujar Prabowo.