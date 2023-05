50 Link Twibbon Hari Buku Nasional 2023, Beserta Cara Membuatnya dan Cocok Dibagikan di Media Sosial

TRIBUNNEWS.COM - Link Twibbon Hari Buku Nasional 2023 berikut ini cocok digunakan dan dibagikan di media sosial.

Hari Buku Nasional diperingati setiap tanggal 17 Mei, yang tahun ini jatuh pada hari ini, Rabu (17/5/2023).

Peringatan Hari Buku Nasional 2023 ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya membaca.

Mengutip dari laman Perpustakaan Lemhannas, Hari Buku Nasional 2023 dicetuskan pertama kali oleh Abdul Malik Fadjar, Menteri pendidikan era Kabinet Gotong Royong (2001-2004).

Harbuknas atau Hari Buku Nasional 2023 mulanya ditetapkan sebagai cara meningkatkan minat baca masyarakat dan menaikan penjulan buku.

Momen Hari Buku Nasional 2023 ini, bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yaitu pada 17 Mei 1980.

Dalam rangka memperingati Harbuknas, menggunakan Twibbon Hari Buku Nasional 2023 dapat dijadikan cara untuk merayakannya.

50 link Twibbon Hari Buku Nasional 2023 ini, cocok digunakan untuk menyambut peringatan tersebut.

Twibbon Hari Buku Nasional 2023 berikut juga dapat dibagikan di media sosial, seperti FB, IG, WA, dan Twitter.

