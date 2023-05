Pemukul Manajer Timnas Indonesia Minta Maaf, Menangis dan Berpelukan dengan Sumardji

TRIBUNNEWS.COM - Ofisial Timnas Thailand yang melakukan pemukulan terhadap manajer Timnas Indonesia, Sumardji meminta maaf sembari menangis.

Momen ini terekam dalam video shorts yang diunggah oleh kanal YouTube milik Effendi Gazali, @EFFENDIGAZALI_WELL.

Dalam video tersebut, tampak ofisial Timnas Thailand tersebut menangis dan memeluk Sumardji.

Sumardji pun tampak tersenyum atas sikap ofisial Timnas Thailand tersebut dan memaafkan terkait tindakannya tersebut.

Pada momen tersebut tampak pula pelatih Timnas Indonesia U-22, Indra Sjafri dan asisten pelatih, Bima Sakti.

Setelah berpelukan dengan Sumardji, ofisial Timnas Thailand tersebut pun turut bersalaman dengan Indra Sjafri dan Effendi Ghazali.

"Maaf ya, maaf ya," katanya dalam bahasa Indonesia sembari bersalaman dengan Indra Sjafri dan Effendi Ghazali.

Pemukul manajer Timnas Indonesia meminta maaf terkait insiden yang terjadi pada laga final SEA Games yang terjadi pada Selasa (16/5/2023) malam. (YouTube EFFENDIGAZALI_WELL)

Dengan terbata-bata, ofisial Timnas Thailand tersebut kembali meminta maaf atas insiden pemukulan terhadap Sumardji tersebut.

"I'm going back to Thailand. I'm verry sorry (Saya akan kembali ke Thailand. Saya sangat meminta maaf)," ujarnya.

Seperti diketahui, insiden pemukulan terhadap Sumardji terjadi di tambahan waktu babak pertama ketika pertandingan final sepakbola antara Timnas Indonesia U22 vs Thailand pada Selasa (16/5/2023).

Pada saat itu, kericuhan diawali ketika Timnas Indonesia unggul 3-2 lewat gol dari Irfan Jauhari usai memanfaatkan kesalahan umpan dari lini belakang Thailand pada menit 94.

Pasca gol tersebut, kericuhan di pinggir lapangan pun terjadi.

Para pemain dan ofisial berkumpul saat pertarungan pecah di sela-sela pertandingan final sepak bola putra antara Thailand dan Indonesia pada Pesta Olahraga Asia Tenggara (SEA Games) ke-32 di Phnom Penh pada 16 Mei 2023. (Photo by MOHD RASFAN / AFP) (AFP/MOHD RASFAN)

Akibatnya, manajer Timnas Indonesia Sumardji sampai jatuh tersungkur usai dipukul oleh ofisial Timnas Thailand.

Alhasil, bibir Sumardji tampak berdarah dan harus dibopong oleh anggota ofisial Timnas Indonesia ke bench.