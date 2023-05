Johnny G Plate Tersangka, Juru Bicara: Relawan Makin Solid Dukung Anies Baswedan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru bicara (jubir) Anies Baswedan, Hendri Satrio menilai, penetapan tersangka pada kader Partai NasDem Johnny G Plate tidak mempengaruhi semangat relawan dalam mendukung bacapres Anies Baswedan.

Hal itu disampaikan Hensat biasa ia disapa saat diwawancarai Tribun Network, Jumat (19/05/2023).

"So far tidak ya, karena yang pertama tidak langsung memperngaruhi Anies Baswedan karena memang Pak Plate kader NasDem. Jadi per hari ini Pak Surya Paloh menganut asas praduga tidak bersalah,"

Baca juga: Usai Johnny G Plate Jadi Tersangka, Penyidik Kejaksaan Periksa Kepala Bagian Tata Usaha Kominfo

"Maka tentunya dari situ aja tidak mempengaruhi kinerja relawan," terang dia

Ia beralasan, gerakan perubahan yang dibentuk dimulai dari akar rumput yakni rakyat.

Lalu membesar membentuk relawan.

Dan akhirnya mendapat apresiasi dari partai politik.

"Sehingga pada saat ada gangguan-gangguan karena ini akarnya dari akar rumput maka tentu saja tidak mempengaruhi secara langsung," urai Hendri.

Baca juga: PKS Prihatin Johnny G Plate Tersangka, Tegaskan Koalisi Perubahan Tetap Solid Usung Anies

Bahkan menurutnya, pasca peristiwa ditangkapnya Johnny G Plate dukungan relawan Anies Baswedan kian kuat dan solid.

Ia menyebut, relawan Anies menyerahkan segala proses hukumnya kepada pihak terkait.

"Apalagi semangat tetap sama, tetap menghormati proses hukum dan agendanya tetap berlangsung dan yang paling penting adalah koalisian itu tetap kuat, dan koalisi tetap solid," tegas dia.

Diketahui, akan hadir empat ribuan relawan bacapres Anies Baswedan pada acara temu kebangsaan di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/5/2023).

Tatak Ujiyati FORKOM Relawan Anies mengatakan acara ini juga sekaligus memperingati momentum Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada tanggal 20 Mei.